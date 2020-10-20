مصرف الشارقة الإسلامي يطلق بطاقة «جود» بالتعاون مع الشارقة الخيرية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي بطاقة «جود» مسبقة الدفع بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وهي تتمتع بقائمة من المزايا النوعية والقيمة المضافة تستهدف رقمنة عملية تحويل الأموال والمساعدات المالية الشهرية من الجمعية لنحو 1300 أسرة متعففة.

وجاء إعلان إطلاق البطاقة الجديدة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة أمس في مقر الجمعية الرئيس في سمنان بحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف حيث قام بتوقيع الاتفاقية الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي عن جمعية الشارقة الخيرية ومحمد عبدالله عن مصرف الشارقة الإسلامي.

حزمة مميزات وخدمات

وتتميز بطاقة «جود» بحزمة واسعة من الخدمات ويمكن استخدامها داخل الإمارات وخارجها، وكذلك للشراء الآمن عبر الإنترنت، وهي مخصصة فقط للحالات المستفيدة من المساعدات الشهرية لجمعية الشارقة الخيرية، بحيث يتم إيداع قيمة المساعدة شهرياً بها ويقوم المستحق بصرف المساعدة من خلال هذه البطاقة سواء سحباً نقدياً أو عبر المشتريات من خلال أجهزة الصراف الآلي لمصرف الشارقة الإسلامي ومن دون مصاريف على عمليات السحب.

ويمكن للمستفيدين من بطاقة «جود» استخدامها لأغراض المشتريات التي تدخل في نطاق احتياجات المرء الأساسية، ويمنع من خلالها شراء الأغراض التي فيها مضيعة للهدف الجوهري من المساعدة الذي يتمثل في توفير غطاء مادي للحالة المتعففة تمكنه من توفير احتياجاته الأساسية للمعيشة، كما أنها تُعد قناة إضافية تجعل المعنيين في الجمعية على دراية أكثر بمعرفة مدى أحقية المستفيدين من المساعدات المقدمة، وكذلك تخفيف العبء على المستحقين من مراجعة الجمعية في كل مرة.

مساعدات عينية

تسهل البطاقة على المستفيد عملية تسلم المساعدات العينية مثل «الحقيبة المدرسية»، حيث يتم إيداع قيمة الحقيبة بالبطاقة ومن ثم يقوم بشراء الحقيبة التي يريدها من منافذ بيعها. وفي حال توقف المساعدة الشهرية، تظل البطاقة سارية ليستفيد منها حاملها من خلال إعادة شحنها بنفسه، علماً أن البطاقة صالحة مدة 5 سنوات.

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