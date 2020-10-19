عودة التداولات لبورصات أوروبية بعد تعطلها لـ 3 ساعات

المصدر: لندن- رويترز

قالت يورونكست لإدارة البورصات: إنه من المقرر استئناف التداول، اليوم، بعد أن أصلحت خللاً فنياً أوقف جميع التداولات في أمستردام وبروكسل ولشبونة وباريس، لما يزيد على ثلاث ساعات.

وأثر العطل على تداول جميع الأسهم النقدية والمنتجات المشتقة، وتعاملات العقود الآجلة للسلع في أنحاء أوروبا.

وقالت الشركة على حسابها على «تويتر» «يورنكست تستعد لاستئناف العمل بجميع الأسواق».

يأتي العطل بعد توقف كبير تعرضت له بورصة طوكيو في وقت سابق من الشهر الحالي، تسبب في شلل تام لأسواق الأسهم في اليابان، فيما كان أسوأ تعطل على الإطلاق لثالث أكبر سوق أسهم في العالم.

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