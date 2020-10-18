سوق دبي المالي يبدأ تداول عقود الأسهم المستقبلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سوق دبي المالي اليوم الأحد، عن بدء تداول عقود الأسهم المستقبلية ضمن منصته المتكاملة للمشتقات، بمشاركة ودعم غير مسبوقين من قبل شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وذلك في خطوة مهمة تمنح استراتيجية السوق لتنويع المنتجات والأدوات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات قوة دفع جديدة.

وتستند المنصة إلى حزمة من القواعد التنظيمية المعدة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يوفر إطاراً داعماً لتوسع أنشطة مختلف المتعاملين على تلك العقود المستقبلية. وتتيح هذه الخطوة الاستراتيجية للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، علاوة على الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية.

وشهد سوق دبي المالي اليوم احتفالية خاصة لقرع جرس بدء التداول بمناسبة إطلاق المنصة المتكاملة لتداول العقود المستقبلية بحضور حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، بالإضافة مسؤولين بارزين في الشركات المتعاونة مع سوق دبي المالي كشركاء لإطلاق المنصة، حيث تضم القائمة 16 شركة رائدة، بما في ذلك شركات الوساطة الناشطة في مجال خدمات التداول وصناعة السوق، إضافة إلى الشركات الموفرة لخدمات التقنية والبيانات.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "لا يدخر سوق دبي المالي وسعاً من أجل دراسة واستكشاف سبل الابتكار والتطوير المستمر لمنتجاته وخدماته بما يتواكب مع الاحتياجات والتطلعات المتزايدة يوماً تلو الآخر من قبل كافة فئات المتعاملين. ويمثل إطلاق المنصة الجديدة محطة مفصلية مهمة في مسيرة السوق الحافلة بالنجاحات، وفي سياق جهوده الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية أمام قاعدته الضخمة من المستثمرين المحليين والعالميين. وبفضل هذه الاستراتيجية، يعد سوق دبي المالي أحد أكثر الأسواق الإقليمية الموفرة لفئات أصول متنوعة تشمل الأسهم والسندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة والعقود المستقبلية. ونحن نسعى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه بصورة أكبر من خلال إدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وتوسعة نطاق منصاتنا المختلفة وجذب شركات جديدة لإدراج أسهمها في السوق".

وتوفر المنصة حالياً عقوداً مستقبليةً لآجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين وثلاثة شهور، على الأسهم الفردية لمجموعة من الشركات النشطة المدرجة في السوق بما في ذلك: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز. وتستهدف المنصة تعزيز وتنويع قائمة مشتقات الأسهم المتداولة من خلالها لاحقاً عبر إضافة العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشرات.

آفاق واعدة

ومن جهته أعرب حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي عن تطلعه لاستفادة كافة فئات المتعاملين في السوق من منصة تداول عقود الأسهم المستقبلية، مشيراً إلى امتلاكها آفاق نمو واعدة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بالتداول على أدوات مالية متنوعة وفئات أصول متعددة. وأضاف:"أسهم هذا الاهتمام في انطلاق المنصة بدعم غير مسبوق ومشاركة قوية من جانب العديد من شركات الوساطة التي أبدت حرصاً شديداً على الانخراط في أنشطة تداول العقود المستقبلية وصناعة السوق منذ اليوم الأول كشركاء لإطلاق المنصة."

بيئة عمل داعمة

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "نجحت أسواق المال في دبي في تطوير بنية تنظيمية وأساسية متطورة تتيح تداول فئات أصول متعددة، كما توفر العديد من الآليات الداعمة لأنشطة التداول كتوفير السيولة وصناعة السوق وغيرها. وقد تم إعداد قواعد تداول العقود المستقبلية وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق مع أعضاء السوق والجهات التنظيمية، الأمر الذي أوجد بيئة عمل مواتية لنمو سوق العقود المستقبلية بما يتماشى مع معدلات النمو العالية المسجلة في البورصات العالمية".

وتشير الإحصائيات الصادرة عن اتحاد العقود المستقبلية (FIA) إلى ارتفاعها بنسبة 12% إلى 19.24 مليار عقد في العام 2019.

حلول تقاص عالمية المستوى

وتتولى شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، توفير خدمات تقاص فعالة لتداولات العقود المستقبلية بالاستفادة من البنية التقنية والتشغيلية لبورصة ناسداك دبي. وقد أعربت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة عن ترحيبها بالمنصة الجديدة، والتي تعد في طليعة المستفيدين من حلول التقاص المتطورة التي توفرها الشركة بعد تدشينها رسمياً في أبريل الماضي. وتعتبر الشركة من بين أوائل الشركات المتكاملة والمستقلة لخدمات المقاصة المركزية للأسهم CCP في المنطقة، حيث تتيح تلك الحلول استخداماً أفضل للضمانات المقدمة من أعضاء المقاصة بما يحقق استخداماً أكثر فعالية وأماناً للسيولة المتاحة وفق أفضل الممارسات العالمية.

شركاء الإطلاق يرحبون بالمنصة الجديدة

وتحظى منصة تداول عقود الأسهم المستقبلية بدعم كبير من قبل شركات الوساطة الرائدة. وقد رحب مسؤولو شركات الوساطة والشركات المزودة للتقنية والبيانات، والتي انضمت لقائمة "شركاء إطلاق المنصة"، بهذه الخطوة، مشيرين إلى أهميتها الكبيرة في تنويع الفرص الاستثمارية أمام المتعاملين وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المالية الجديدة.

وقد حصلت 10 شركات وساطة على عضوية تداول العقود المستقبلية للأسهم وهي: بي اتش مباشر للخدمات المالية، الضمان للأوراق المالية، المجموعة المالية هيرميس (الإمارات)، أرقام سيكيوريتيز، شعاع للأوراق المالية، جلوبال لتداول الأسهم والسندات، الدار للأسهم والسندات، الرمز كابيتال، سيكو للوساطة المالية، ومينا كورب للخدمات المالية. ومنح السوق شركتي الرمز كابيتال وبي اتش مباشر للخدمات المالية ترخيصاً لتقديم خدمة صانع السوق ضمن منصة تداول العقود المستقلبية للأسهم، كما ضم السوق أيضاً كل من إس كيه أدفايزري، المبتدئ لتقنية المعلومات، جلوبال ماركت أكسيس القابضة (DIFC) وهواريزون سوفتواير كمزودي تقنية وبيانات.

وسوف يواصل السوق خلال المرحلة المقبلة توسعة نطاق العقود المستقبلية للأسهم وتعزيز قائمة أعضاء التداول إلى جانب ترخيص صناع سوق لتنشيط تداولاتها تجاوباً مع الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المنصة الجديدة تستند إلى رصيد هائل من القدرات والخبرات التي تمتلكها المؤسسات التابعة لمجموعة سوق دبي المالي بما في ذلك سوق دبي المالي، شركة دبي للمقاصة، وبورصة ناسداك دبي، حيث يتم توظيف تلك الخبرات والإمكانيات على أفضل نحو لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق ومواكبة تطلعات المتعاملين.

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