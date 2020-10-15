عمومية "شعاع" توافق على إصدار سندات بقيمة 150 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت الجمعية العمومية لشركة "شعاع كابيتال" على إصدار سندات غير قابلة للتحويل لأسهم وبقيمة تصل إلى 150 مليون دولار (أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي).

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إن إجتماع العمومية الذي عقد أمس وافق على إصدار السندات سواء في إطار برنامج أو بشكل منفصل في شريحة واحدة أو أكثر عبر طرح خاص من خلال شركة ذات غرض خاص.

وسيتم إدراج هذه السندات في سوق خارج الدولة (الإصدار)، وتفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الإصدار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار الجمعية العمومية .

وستتخذ جميع الخطوات والإجراءات الأخرى التي يراها المجلس ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بالإصدار، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

كما وافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل وإعادة صياغة المواد (1، 5 ،15 ،16، 19 ،20 ، 26، 31، 34، 35، 36، 43، 49، 50، 57) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وأي قرارات أخرى صادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

وعينت العمومية كريستوفر وارد كعضو مجلس الإدارة حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في مارس 2021.

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