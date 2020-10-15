"الرمز" تنفذ أول عمليات البيع على المكشوف المغطى بسوق أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن قيام شركة الرمز كابيتال، بتنفيذ أول عملية بيع على المكشوف مغطى باستخدام إقراض واقتراض الأسهم (SLB) في السوق.

وتعد الرمز كابيتال إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن، المدرجة في سوق دبي المالي وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية في دولة الإمارات بما في ذلك إدارة الأصول وتمويل الشركات وصناعة السوق وتوفير السيولة والوساطة المالية وإدارة الاكتتابات والأبحاث.

ويتيح إقراض واقتراض الأسهم (SLB) للمستثمرين تعزيز العوائد على الاستثمارات طويلة الأجل عن طريق إقراض الأوراق المالية مقابل رسوم سنوية مع الاحتفاظ بجميع حقوق التملك.

كما يسهل إقراض واقتراض الأوراق المالية البيع على المكشوف المغطى مما يتيح للمستثمرين التحوط على محافظهم.

و بهذه المناسبة،صرح محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية:" يسعدنا أن تكون إحدى أكبر شركات الوساطة في الدولة هي من تنفذ أول صفقة بيع على المكشوف مغطاة من خلال استخدام آلية إقراض واقتراض الأسهم في السوق. إن إطلاق خدمة البيع على المكشوف المغطى هو جزء من استراتيجية السوق لدعم تنويع الاستثمارات وتزويد المستثمرين بمجموعة أوسع من آليات التحوط. من خلال القيام بذلك، نعتزم جذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين وذوي الخبرة ، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وقيم و أحجام التداول".

و أضاف: "يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية باستمرار على تطوير الخدمات التي يقدمها للمستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء، ويواصل جهوده لتطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية من أجل تعزيز الهيكل الاستثماري لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، و هو جزء من مهمة السوق الرامية إلى المساهمة نحو تحديث و تطوير اقتصاد إمارة أبوظبي".

ومن جانبه قال ظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس إدارة الرمز: "أن تنفيذ عملية إقراض واقتراض الأسهم وتنفيذ صفقة بيع على المكشوف مغطاة، يعد تطوراً هاماً لمستقبل أسواق رأس المال الإقليمية. سيمنح اقراض واقتراض الاسهم للمستثمرين القدرة على تعزيز العوائد على الاستثمارات طويلة الأجل وفي ذات الوقت يوفر لمستثمرين آخرين فرصة تحويط محافظهم والبيع على المكشوف".

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