الأسهم تعزز مكاسبها وتربح 4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 4 مليارات درهم، معززاً بعمليات شراء انتقائية، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات مختلفة، فيما تحسنت السيولة، مقتربة من 750 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي 0.11 % إلى 2237.36 نقطة، مع ارتفاع العقار والنقل والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.27 % عند 4545.18 نقطة، بدعم البنوك والاتصالات والعقار والاستثمار والصناعة والسلع.

وتفاعلت الأسهم مع المحفزات الإيجابية، إذ صعد «الاتحاد العقارية» 10.6 %، متصدراً التداولات بنحو 63.2 مليون درهم، مع إعلان الشركة تحولها للربحية في 9

أشهر، بعد تسجيلها أرباحاً بقيمة 348.8 مليون درهم، مقابل خسائر 163.8 مليوناً في الفترة المقارنة.

كما زاد «العالمية القابضة» بنسبة 0.52 %، متصدراً النشاط في سوق العاصمة بنحو 162.35 %، بما يعادل 22 % من السيولة الإجمالية، وذلك مع إعلان الشركة استثمار 39 مليون جنيه إسترليني، مقابل تملكها حصة في «أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز».

واستقطبت الأسهم نحو 740.3 مليون درهم، منها 280.5 مليوناً في دبي، و459.8 مليوناً في أبوظبي، وجري التداول على 517.7 مليون سهم، موزعة بواقع 413.9 مليوناً في دبي، و103.8 ملايين في أبوظبي، من خلال 6300 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 0.14 %، مع نمو «الاتحاد العقارية» 10.63 %، و«ديار» 0.7 %، وزاد قطاع النقل 1.44%.

ونزل قطاع البنوك 0.12 %، مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.23%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وهبط قطاع الاستثمار 1.12 %.

وتصدر «الاتحاد العقارية» النشاط، تلاه «إعمار العقارية» 39 مليون درهم، ثم «أرامكس» 34.89 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات»، أكبر ارتفاع بنسبة 14.78 %، فيما كان «أمان» الأكثر تراجعاً بنسبة 4.95 %. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافٍ 22.66 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك 0.27 %، وزاد قطاع العقار 1.36 %.وصعد قطاع الاستثمار 0.25 %، بدعم ارتفاع «العالمية القابضة» 0.52 %، وارتفع قطاع الاتصالات 0.12 %، بينما انخفض قطاع الطاقة 0.02 %.

وتصدر «العالمية القابضة»، النشاط، للجلسة الثانية، تلاه «أبوظبي الأول» 81.5 مليون درهم، ثم «الدار» 75.6 مليون درهم، وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 5 %، فيما كان «سيراميك رأس الخيمة»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 2.19 %، وعمد المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافٍ 17.24 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

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