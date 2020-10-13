تسابق المستثمرين لاقتناص الفرص يرفع مكاسب الأسهم الإماراتية إلى 4 مليارات درهم

المصدر: وام

حافظت أسواق المال الإماراتية على مسيرة صعودها لليوم الثاني على التوالي وسط استمرار زيادة حجم السيولة المتداولة نتيجة التفاعل الإيجابي للمستثمرين مع البيانات المالية المميزة التي حققتها بعض الشركات المدرجة .

ومع تواصل مسيرة الارتفاع فقد كسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 4 مليارات درهم في ختام التعاملات .

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 27.% بالغا 4545 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2237 نقطة بزيادة نسبتها 0.11% مقارنة مع اليوم السابق .

وكان لافتا للنظر التداولات المكثفة التي شهدها سهم شركة الاتحاد العقارية عقب نجاحها في التحول إلى تحقيق الربحية في أدائها التشغيلي خلال الربع الثالث من العام الجاري مما حفز على الاستثمار فيها وهو ما دفع قيمة الصفقات المبرمة عليها لتجاوز 63 مليون درهم وسط صعود السهم بنسبة 10.6% مغلقا عند 31 فلسا تقريبا .

وارتفع سهم آرامكس إلى مستوى 4.40 درهم وتبريد 2.39 درهم وديار للتطوير العقاري الى نحو 29 فلسا .

وفي سوق العاصمة كان سهم الشركة العالمية القابضة الأكثر نشاطا حيث ارتفع سعره إلى 39 درهما بعد صدور أخبار إيجابية عن الشركة وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه نحو 162 مليون درهم .كذلك صعد سهم شركة الدار إلى 2.07 درهم وبنك أبوظبي التجاري إلى 5.83 درهم .

وفي الحصيلة النهائية ارتفعت قيمة السيولة المتداولة في سوقي ابوظبي ودبي الماليين إلى 740 مليون درهم مقارنة مع 530 مليون درهم في الجلسة السابقة ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 516 مليون سهم نفذت من خلال 6300 صفقة.

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