إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في الربع الأول 2021

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت بورصة إنتركونتيننتال، المشغل لبورصات وغرف المقاصة العالمية والمزود لخدمات البيانات والإدراج، أمس عن خططها لإطلاق عمليات «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، أول بورصة في العالم لتداول العقود الآجلة لخام «مربان» الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وذلك في أواخر الربع الأول 2021 لتكون مقراً لتداول العقود الآجلة لخام «مربان».

موافقات

وسيكون ذلك بعد الحصول على موافقات السلطات التنظيمية والقانونية المعنية في عدة جهات تشمل الولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وسويسرا وغيرها، مشيرة إلى أنها ستكشف عن تاريخ بدء التداول في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يتم تداول عقود خام مربان الآجلة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة «FOB»، على أن يكون التسليم في الفجيرة. وإضافة إلى عقود خام مربان الآجلة، ستوفر بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال مجموعة من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط والتي ستطلقها البورصة في اليوم الأول من التداول تشمل العقود الآجلة.

مقاصة

وستجرى عمليات المقاصة للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في غرف مقاصة «آي سي إي كلير يوروب» العالمية، وذلك إلى جانب العقود الأخرى المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال مثل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي «بلاتس» وزيت الغاز منخفض الكبريت، ما يتيح للعملاء الاستفادة من هامش التعويضات وتعزيز كفاءة رأس المال.

وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي أعلن في 4 نوفمبر 2019 إطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان» الذي تنتجه أدنوك، تم بموجبها تغيير الآلية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، وتطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود مربان الآجلة كمؤشر سعري.

ويسهم استخدام هذه الآلية في تمكين العملاء والسوق من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل.

تأسيس

يعتبر خام «مربان» الذي تنتجه أدنوك من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة الأمد.

وكانت بورصة إنتركونتيننتال أعلنت عن تأسيس «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في سوق أبوظبي العالمي في نوفمبر 2019.

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