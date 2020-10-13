الأسهم تربح 6.5 مليارات وسط مكاسب جماعية للعقار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت الأسهم في المربع الأخضر بختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 6.5 مليارات درهم مدعوماً بعمليات شرائية استهدفت بالأساس الأسهم القيادية في قطاعات مختلفة، يتصدرها العقار وسط صعود جماعي لكل أسهمه، ووسط تحسن نسبي للسيولة، مع تخطيها نصف مليار درهم، في ظل التفاؤل بقرب انطلاق ماراثون النتائج الفصلية للشركات المدرجة.

وصعد سوق دبي 0.5% إلى 2234.83 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.89% عند 4532.82 نقطة، بدعم مكاسب البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم نحو 530 مليون درهم، موزعة بواقع 148 مليوناً في دبي و381.95 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 266 مليون سهم، منها 171.8 مليوناً في دبي و94.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5193 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.29% بفعل صعود «إعمار العقارية» 0.74% و«إعمار للتطوير» 1.74% و«إعمار مولز» 2.08% و«داماك» 1.1% و«الاتحاد العقارية» 4.05%، ونما قطاع الاستثمار 0.62% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.88% و«سوق دبي المالي» 0.24% فيما هبط «شعاع كابيتال» 1.15%.

وزاد قطاع البنوك 0.36% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.96% فيما هبط «دبي الإسلامي» 0.23%، بينما انخفض قطاع النقل 0.66% مع هبوط «أرامكس» 1.16% فيما زاد «الخليج للملاحة» 0.98% واستقر «العربية للطيران».

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 57 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 19.7 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 19.67 مليون درهم، الذي حقق أكبر ارتفاع بنسبة 4.05%، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.57%. ومال المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 42 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع النبوك 1.38% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي التجاري» 1.79% و«أبوظبي الإسلامي» 0.72%، وزاد قطاع العقار 1.42% مع نمو «الدار» 1.49% و«رأس الخيمة العقارية» 0.26%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.23% على وقع صعود «العالمية القابضة» 1.31% و«إشراق» 3.3% فيما استقر «الواحة كابيتال». وزاد قطاع الطاقة 0.05% بعد ارتفاع «طاقة» 0.7%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.29% واستقر «دانة غاز»، ولم يشهد قطاع الاتصالات أي تغيير مع استقرار سهم «اتصالات».

تصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 100 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 69.76 مليون درهم. وحقق «منازل» أكبر ارتفاع بنسبة 4.64%، فيما لم يتراجع سوى 3 أسهم تصدرها «ميثاق» بنحو 2.22%، واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 5.8 ملايين درهم، فيما عمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بـصافي استثمار 28 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بـصافي استثمار 24 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بـصافي استثمار 24 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي، بـصافي استثمار 28 مليوناً.

إفصاحات

★ أعلنت «جي إف إتش»، إنهاء خدمة عمران سامي رئيس الشؤون القانونية، وذلك لإعادة هيكلة الإدارة، اعتباراً من 14 أكتوبر، وتعيين نور بوجسين كقائم بأعمال رئيس الشؤون القانونية.

★ تعقد مجموعة «سوداتل» للاتصالات، اجتماع جمعية عمومية عادية في 22 أكتوبر، للنظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 4 % كأسهم عينية عن العام الماضي، بمعدل 4 أسهم لكل 100 سهم، ورسملتها خصماً من احتياطيات الشركة، وكذلك ترحيل متبقي الأرباح الصافية، بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إلى حساب الأرباح المجمعة.

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