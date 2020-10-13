31 مليار درهم زيادة بإقراض بنوك دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ضخت بنوك دبي نحو 31 مليار درهم في شرايين الاقتصاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

ووصل رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي إلى 896.9 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة نسبتها 3.6 % أو ما يعادل 31 ملياراً منذ مطلع العام مقارنة بنحو 865.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 5.3 % أو ما يوازي 45.5 ملياراً مقابل 851.4 ملياراً في نهاية أغسطس 2019.

واستحوذت بنوك دبي على نحو 50 % من إجمالي الائتمان المصرفي (القروض) في الدولة والبالغ 1.8 تريليون درهم بنهاية أغسطس. وحاز القطاع الخاص النصيب الأكبر من الإقراض المصرفي لبنوك دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى بنحو 6.4 مليارات درهم أو ما نسبته 1.2 % ليصل رصيده إلى 523.9 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 517.5 ملياراً في نهاية ديسمبر.

وزاد إجمالي القروض التي ضختها بنوك دبي في قطاع الأعمال والصناعة إلى 386.6 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 378.2 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 8.4 مليارات أو ما نسبته 2.2 %، بينما وصل رصيد القروض الشخصية إلى 137.7 ملياراً بنهاية أغسطس مقابل 139.3 ملياراً بنهاية ديسمبر. وارتفع إجمالي رصيد ودائع بنوك دبي إلى 899.9 مليار درهم في نهاية أغسطس بزيادة على أساس سنوي 6.4 %.

بنوك أبوظبي

أظهرت الإحصاءات أن رصيد الإقراض المصرفي لبنوك أبوظبي بلغ 745.6 مليار درهم في نهاية أغسطس بزيادة بنسبة 1.6 % مقارنة بنحو 733.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019، ما يعني ضخ نحو 11.8 مليار درهم في شرايين الاقتصاد منذ بداية العام الجاري، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 7.5 % أو ما يوازي 45.5 مليار درهم مقابل 693.9 ملياراً في نهاية أغسطس 2019.

أصول

وصلت أصول بنوك دبي إلى 1.53 تريليون درهم بنهاية أغسطس مستحوذة على نحو 47.65 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة والبالغة 3.22 تريليونات درهم، فيما بلغت حصة بنوك أبوظبي نحو 44.27 % مع بلوغها 1.42 تريليون، وبلغت أصول البنوك في الإمارات الأخرى 259.9 ملياراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز