«دبي التجاري» يعين بنوكاً لإصدار سندات دائمة

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة، أن بنك دبي التجاري، عيّن مجموعة من البنوك، لترتيب مكالمات مع مستثمرين عالميين، قبل إصدار محتمل لسندات دائمة مقومة بالدولار.

وستكون السندات القياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، غير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية. والسندات الدائمة، مماثلة لأدوات الملكية التي لا تحمل تاريخ استحقاق.

وكشفت الوثيقة أن مجموعة البنوك، تشمل سيتي وستاندرد تشارترد وباركليز والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول ونومورا. ويعني الحجم القياسي للسندات، أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز