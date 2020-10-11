استمرار إيقاف التداول على أسهم "أرابتك" لحين إشعار آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سوق دبي المالي، عن استمرار إيقاف تداول أسهم شركة آرابتك القابضة، لحين ورود إشعار آخر.

وذكر السوق في إشعار نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن القرار جاء بناء على التوجيهات الواردة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكانت "أرابتك" أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مجلس إدارتها ناقش جميع القرارات والإجراءات اللازمة للمضي قدماً في خطة التصفية.

كانت مساهمو "أرابتك" صوتوا في اجتماع العمومية الذي عقد الأربعاء 30 سبتمبر الماضي لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

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