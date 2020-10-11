"القابضة" تطلق "كيو لصناعة السوق" بهدف تعزيز السيولة في سوق أبوظبي

المصدر: وام

أعلنت "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، عن إطلاق شركة "كيو لصناعة السوق"، حيث تبدأ نشاطها اعتباراً من اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعد شركات صناعة السوق من المشاركين الرئيسيين في الأسواق المالية، بما يوفرون من وسائل فعّالة لتسهيل نشاط التداول وضمان السيولة في أسواق الأوراق المالية النشطة.

وتنجح الأسواق المالية التي تتوفر لديها سيولة مرتفعة في جذب اهتمام وثقة رأس المال، حيث تتمكن من جذب تدفقات الطلبات والإدراج، وفيما تصبح الأسعار أكثر كفاءة، يزداد حجم التداولات فضلاً عن تقليل متوسط الفروقات وخفض التكاليف الإجمالية للمعاملات وهذا بدوره يوفر منصة موثوقة للشركات الساعية لزيادة رأس مالها وتوسيع قاعدة المساهمين لديها وتنويعها.

و قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعزيز وتشجيع المشاركة في أسواق الأوراق المالية من أجل زيادة السيولة وتحفيز تكوين رأس المال والنمو الاقتصادي. وتؤدي أسواق المال التي تتمتع برأس مال أكثر سيولة وكفاءة دوراً مهماً في أي دولة تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والذي يهدف بدوره إلى تأسيس نظام أعمال أكثر تنافسية وشفافية واندماجاً مع الاقتصاد العالمي من خلال الخبرات واعتماد أفضل الممارسات العالمية." وأضاف معاليه: "يُعد صناع السوق الركيزة الأساسية لتطوير أسواق الأوراق المالية والمساهمة في تحقيق تطور نوعي في كافة أنشطة التداول، في حين يعتبر انضمام "كيو لصناعة السوق" إنجازاً هاماً على صعيد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبداية مرحلة جديدة في أنشطة السوق على مختلف المجالات".

من جهته قال، محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ): "تقدم شركة (كيو لصناعة السوق) مجموعة واسعة من الخبرات المتخصصة والتقنيات المبتكرة ومبادرات تطوير رأس المال لصالح الشركات المدرجة والمساهمين على حد سواء. وباعتبارها صانع سوق جديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستعمل على تعزيز السيولة وجودة سوق المال في إمارة أبوظبي، وهذا ما يعكس أساس الهدف الذي تسعى (القابضة) إلى تحقيقه والمتمثل في تعزيز النشاط الاقتصادي مدعوماً بسوق رائد للأوراق المالية يمتلك أحدث التقنيات، بما يسهم في نمو وتطور الإمارة".

وأضاف السويدي: "بهدف تسهيل ودعم نشاطات شركة (كيو لصناعة السوق) كصانع سوق مستقل الإدارة، يتاح للشركة الاستفادة من صندوق نقدي تم تخصيصه لصناعة السوق في بداية هذا العام ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بإمارة أبوظبي والتي أسستها حكومة الإمارة ضمن برنامج "غداً 21 " من أجل تحسين سيولة الأسواق المالية.

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