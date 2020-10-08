1.8 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في آخر جلسات الأسبوع

المصدر: وام

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها في اليوم الأخير من الأسبوع على المربع الأخضر مما عزز من فرص عودتها خلال الأسبوع المقبل في حال تحسن أحجام سيولة التداولات وذلك وفقا لما تظهره معيطات التحليل الفني.

ونجحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في تحقيق مكاسب قدرها 1.8 مليار درهم خلال جلسة الخميس، سُجل غالبيتها لصاح سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.40% مغلقا عند مستوى 4512 نقطة فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2214 نقطة بنمو نسبته 0.07% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

وتظهر قائمة الأسهم الرابحة التي أسهمت في دعم سوق العاصمة تصدر سهم بنك أبوظبي الأول المركز الأول المرتفع إلى 11.16 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 81 مليون درهم بالإضافة إلى سهم أبوظبي التجاري 5.60 درهم.

كما صعد سهم شركة الدار العقارية إلى 2.02 درهم في حين بلغ سهم الشركة العالمية القابضة مستوى 38.7 درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد جاء الدعم من سهم بنك دبي الإسلامي 4.23 درهم إلى جانب سهم إعمار مولز 1.44 درهم، كما ارتفع سهم العربية للطيران إلى 1.09 درهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 456 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 220 مليون سهم نفذت من خلال 4443 صفقة.

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