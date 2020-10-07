عمومية "تبريد" تفوض مجلس الإدارة في إصدار سندات بمليار دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

فوضت الجمعية العمومية الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، مجلس الإدارة لمدة 12 شهراً لإصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقدته الشركة أمس.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، أنه بموجب التفويض سيتم إصدار السندات أو الصكوك سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار (أو ما يعادلها) بشكل إجمالي، وأجل استحقاق يصل إلى مدة ثلاثين عاماً وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها في نفس التصنيف الائتماني للشركة، في كل حالة كما يراه مجلس الإدارة مناسباً.

وسيتم تحديد الموافقة على التوقيت والشروط ذات الصلة لأي إصدار أو إصدارت شريطة أن يتم ذلك الإصدار للأوراق المالية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار وبما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أو أي لوائح أو مبادئ توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب ذلك القانون، على أن يتم استخدام إيرادات هذا الإصدار في تمويل عمليات الاستحواذ أو أغراض عامة للشركة.

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