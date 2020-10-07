"الاتحاد العقارية": 490 مليون درهم مقدار زيادة رؤوس أموال 3 شركات تابعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الاتحاد العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، أنها أنجزت بنجاح زيادة رؤوس أموال 3 شركات تابعة لها، وهي دبي أوتودروم وسيرفيو وذي فيتاوت لتبلغ مجتمعة 490 مليون درهم.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة، في بيان إن الشركة اتخذت في وقت سابق قرارا بتحويل عدد من الشركات التابعة لها إلى شركات مساهمة خاصة تمهيداً لإدراجها في السوق المالي، حيث كان هدفها الرئيسي من هذه الخطوة هو إبراز القيمة الحقيقية لأصول الشركة وشركاتها التابعة.

وأضاف أن الشركة تلقت مؤخراً عرضا بقيمة 400 مليون درهم للاستحواذ على حصة في الشركة التابعة دبي أوتودروم، والذي أفصحت عنه الشركة سابقاً.

ولفت الحمادي إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات حيوية قادرة على استقطاب استثمارات أو تدفقات نقدية سواء من خلال الإدراج أو الاستحواذ أو بيع حصص فيها.

وأضاف أن الشركة تدرس السوق العقارية باستمرار وتتابع المؤشرات لاقتناص الفرص العقارية الحقيقية في السوق، حيث وضعت استراتيجية واضحة وتقوم بالعمل لمستقبل الشركة وتطمح إلى إعادة شركة الاتحاد العقارية إلى الطريق الصحيح.

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