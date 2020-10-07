ناسداك دبي: إدراج صكوك بـ500 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

قرع هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي أمس احتفالاً بإدراج الإمارات الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار.

وصدرت الصكوك بمعدل ربح 1.827% وهو أقل معدل ربح لصكوك يصدرها بنك إماراتي منذ 10 سنوات بطلبات اكتتاب تعادل 2.4 ضعف. وتمّ تصنيف الإصدار A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وجاء الإصدار بنسبة 41% لمستثمرين من الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، و28% لمستثمرين من آسيا، و17% لمستثمرين أمريكيين في الخارج و14% لمستثمرين من أوروبا.

ثقة

وقال هشام القاسم: يعكس الإقبال الكبير على صكوكنا من المستثمرين من حول العالم ثقتهم القوية بأساسيات الأعمال السليمة للإمارات الإسلامي، واستراتيجية نموه النشطة، وقدرته على الازدهار رغم تقلبات السوق. وإدراج صكوكنا في بورصة ناسداك دبي، باعتبارها البورصة المالية الدولية في المنطقة، يدعم روابطنا بالمستثمرين على مستوى العالم. كما يوفر لنا بروزاً ممتازاً مع هيكل تنظيمي موثوق به.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يؤكد الإصدار الناجح للإمارات الإسلامي نجاح قطاع الصكوك والقوة والمرونة الاقتصادية التي أظهرتها الإمارات وإمارة دبي في مواجهة التحديات العالمية التي جلبها عام 2020.

وستواصل دبي تعزيز دورها الريادي في مجال الصكوك كجزء من المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وتم الإدراج الأخير لصكوك الإمارات الإسلامي في بورصة ناسداك دبي في 23 سبتمبر 2020. ما رفع قيمة الصكوك الحالية للمصرف في البورصة إلى 1.5 مليار دولاري، إثر إدراجين في 2016 بقيمة 750 مليون دولار و250 مليوناً.

وأشار عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: حقق سوق الصكوك في البورصة ازدهاراً كبيراً في 2020، حيث بلغت الإدراجات الجديدة 11.9 مليار دولار، بزيادة 15% مقارنة بــ10.35 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في دبي 73.99 مليار دولار، وهي من أكبر مجاميع الإصدارات بأي مركز إدراج في العالم.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: ستساهم السيولة الناتجة عن هذه الصكوك في تسريع تطوير الإمارات الإسلامي المستمر لمنتجاته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي صممت لخدمة الأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة.

وأضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يعكس الإقبال على صكوك الإمارات الإسلامي مكانة المصرف واحدة من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في العالم، فضلاً عن تنامي ملاءمة وحيوية استخدام هذه الفئة من الأصول كوسيلة لزيادة رأس المال. وبعد هذا الإدراج، وصلت نسبة إدراجات الصكوك في دبي من حيث القيمة إلى 46% من مصدرين إماراتيين و54% من مصدرين أجانب.

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