تباين إغلاقات أسواق الأسهم بانتظار ماراثون النتائج

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع استمرار تحركها في نطاق عرضي مع ترقب المستثمرين ظهور محفزات جديدة ولا سيما مع قرب انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من العام الجاري.

وارتفع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.03% إلى 2225.5 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات، بينما انخفض سوق أبوظبي 0.11% عند 4482.7 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 486.7 مليون درهم، منها 170.7 مليوناً في دبي، و316 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 352.6 مليون سهم، موزعة بواقع 259.3 مليوناً في دبي و93.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4682 صفقة.

وحققت عدة أسهم مستويات سعرية مرتفعة تصدرها «أغذية» مع صعوده 7.82% لأعلى مستوياته في 18 شهراً منذ أبريل 2019، بعد إعلان المجموعة تلقيها عرضاً من «صناعات» لتوحيد أعمالها مع شركة «الفوعة»، كما سجل «الواحة كابيتال» 2% أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2019.

سوق دبي

ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.34% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.96% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.23%. وزاد قطاع الاتصالات 1.9% مع ارتفاع سهم «دو» بنفس النسبة.

وهبط قطاع العقار 0.14% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.1% و«داماك» 1.42% و«الاتحاد العقارية»، فيما صعد «إعمار مولز» 2.83% و«إعمار للتطوير» 1.71% و«ديار» 1.79%. ونزل قطاع النقل 1.6%. واستقر قطاع الاستثمار.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 38.86 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 31.35 مليوناً. وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 4.16%، فيما كان الإثمار الأكثر انخفاضاً بنحو 5%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي 8.11 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.26% مع هبوط أبوظبي الأول 0.18% وأبوظبي التجاري 1.08% فيما استقر أبوظبي الإسلامي، وتراجع قطاع العقار 0.02%. وهبط قطاع الطاقة 0.46%.وزاد قطاع الاستثمار 0.17%. واستقر قطاع الاتصالات .

وتزعم أبوظبي الأول النشاط جاذباً 77.3 مليون درهم، تلاه الدار 60.4 مليون درهم. وحقق أغذية أكبر ارتفاع، فيما كان بلدكو الأكثر انخفاضاً 5%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي 58.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي 3.2 ملايين درهم، فيما مالوا نحو البيع بسوق دبي بصافي 100 ألف درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بأبوظبي بصافي 32.2 مليون درهم، ونحو الشراء بدبي، بصافي 100 ألف درهم.

إفصاحات

★ كشفت شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» عن قيام شركة «أسمنت رأس الخيمة» ببيع 18.29 مليون سهم من أسهمها، فيما اشترى جاسم محمد رفيع محمد شريف الصديقي نحو 19.9 مليون سهم تعادل 9.95% من أسهم «أكسا»

★ أعلنت «جي إف إتش» تفاصيل توفر السيولة لأسهمها في سوق دبي، حيث بلغ عدد الأوراق المالية المشتراة 84.56 مليون ورقة، والمباعة 17.67 مليوناً، بينما بلغ مجموع المبالغ المدفوعة 52.47 مليون درهم، والمستلمة 10.94 ملايين درهم، كما وصل رصيد الأوراق المالية إلى 61.45 مليوناً، والرصيد النقدي 31.25 مليون درهم.

★ أعلن مصرف السلام البحرين عن شراكة جديدة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان لتزويد عملائه بعرض حصري على التمويل العقاري ضمن برنامج «مزايا» للسكن الاجتماعي يمكنهم من شراء منازل في مشروع دانات اللوزي الجديد.

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