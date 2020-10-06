"الإمارات الإسلامي" يدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قرع هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي اليوم احتفالاً بإدراج الإمارات الإسلامي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وصدرت الصكوك بمعدل ربح 1.827٪ وهو أقل معدل ربح لصكوك يصدرها بنك إماراتي منذ 10 سنوات بطلبات اكتتاب تعادل 2.4 ضعفاً. وقد تمّ تصنيف الإصدار A+ من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وتمّ الإصدار بنسبة 41٪ لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و28٪ لمسثمرين من آسيا، و17٪ لمسثمرين أمريكيين في الخارج و14٪ لمسثمرين من أوروبا.

وبهذه المناسبة صرّح هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس الإقبال الكبير على صكوكنا من قبل المستثمرين من حول العالم ثقتهم القوية في أساسيات الأعمال السليمة للإمارات الإسلامي، واستراتيجية نموه النشطة، وقدرته على الازدهار رغم تقلبات السوق. إن إدراج صكوكنا في بورصة ناسداك دبي، باعتبارها البورصة المالية الدولية في المنطقة، يدعم روابطنا بالمستثمرين على مستوى العالم كما يوفر لنا بروزاً ممتازاً مع هيكل تنظيمي موثوق به".

ومن جانبه قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يؤكد الإصدار الأخير والناجح للإمارات الإسلامي على نجاح قطاع الصكوك والقوة والمرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مواجهة التحديات العالمية التي جلبها عام 2020. ستواصل دبي تعزيز دورها الريادي في مجال الصكوك كجزء من المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي".

وتم هذا الإدراج الأخير لصكوك الإمارات الإسلامي في بورصة ناسداك دبي بتاريخ 23 سبتمبر 2020. مما رفع قيمة الصكوك الحالية للمصرف في البورصة إلى 1.5 مليار دولار، إثر إدراجين في عام 2016 بقيمة 750 مليون دولار و250 مليون دولار.

وأشار عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "حقق سوق الصكوك في البورصة إزدهاراً كبيراً في عام 2020، حيث بلغ إجمالي الإدراجات الجديدة إلى الآن 11.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بــ 10.35 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ونحن ملتزمون بتعزيز زيادة رأس المال وتنمية الأعمال من خلال إدراج الصكوك لصالح المصدرين والمستثمرين والمجتمع ككل".

وبلغت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة حالياً في دبي 73.99 مليار دولار أمريكي، وهي من أكبر مجاميع الاصدارات بأي مركز إدراج في العالم.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "ستسهم السيولة الناتجة عن هذه الصكوك في تسريع تطوير الإمارات الإسلامي المستمر لمنتجاته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي صممت لخدمة الأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة. وسنواصل دعمنا لشركائنا بينما نستمرّ في الوفاء بمسؤولياتنا الاجتماعية والتجارية".

وأضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "يعكس الإقبال الإيجابي على صكوك الإمارات الإسلامي مكانة المصرف كواحد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في العالم، فضلاً عن تنامي ملاءمة وحيوية استخدام هذه الفئة من الأصول كوسيلة لزيادة رأس المال. وستواصل ناسداك دبي تعزيز خدمات الإدراج وما بعد الإدراج لمصدري الصكوك الإماراتيين والإقليميين والدوليين".

بعد هذا الإدراج من قبل الإمارات الإسلامي، وصلت نسبة إدراجات الصكوك في دبي من حيث القيمة إلى 46% من مصدرين إماراتيين و 54٪ من مصدرين أجانب.

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