«أبوظبي التجاري» ينهي عملياته في جيرسي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إنهاء جميع عملياته المصرفية في جزيرة جيرسي بنهاية سبتمبر. وقال البنك إن استراتيجيته تهدف إلى التركيز بشكل كبير على السوق المحلي.

مضيفاً أنه لن يكون لهذه الخطوة أي تأثير جوهري على ربحية البنك. وذكر أنه عمل على التواصل بشكل دوري مع العملاء والأطراف ذات الصلة بخصوص التخارج، كما تم بالفعل نقل كل الحسابات المصرفية النشطة لعملاء البنك في جيرسي إلى بنك أبوظبي التجاري في الإمارات أول أكتوبر الجاري. ويعمل البنك طوعاً على إلغاء رخصته لدى شركة جيرسي للخدمات المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز