الإمارات دبي الوطني يطلق منصة تمويل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إطلاق منصة رقمية لتمويل سلاسل التوريد لعملائه من الشركات والمؤسسات. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيته المتواصلة لتعزيز الخدمات الرقمية ضمن كافة عملياته التشغيلية.

وستقدم منصة التمويل الذكي لسلاسل التوريد (سمارت اس سي اف) من بنك الإمارات دبي الوطني للشركات في الإمارات مجموعة من الحلول الإلكترونية المتكاملة والمصممة لتعزيز تعاونهم ضمن سلاسل التوريد وتحسين رأس المال العامل والحد من تكاليف المعاملات. وتم تصميم منصة التمويل الذكي لسلاسل التوريد (سمارت اس سي اف) لتساهم في تعزيز الكفاءات التشغيلية لكل من عملاء الشركات ومورديهم. ويمكن للموردين الانضمام بأنفسهم من خلال الحلول الرقمية المتوفرة بالمنصة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يأتي إطلاق منصة التمويل الذكي لسلاسل التوريد في إطار التزامنا بإثراء فرص النمو لعملائنا من الشركات وتحسين رأسمالها العامل. ويسعدنا تزويد قطاع الأعمال بمنصة آمنة وسلسة توفر رؤية متكاملة لمعاملاتهم التجارية ومرونة عالية في عمليات الدفع وتعزيز السيولة النقدية لمورديهم.

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