الأسواق تتخلى عن المكاسب بضغط أسهم «العقار»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تخلت الأسهم المحلية عن مكاسب مبكرة لتغلق في المنطقة الحمراء بختام جلسة أمس مع تأثرها بشكل رئيس بهبوط أسهم العقار إلى جانب البنوك والطاقة، فيما ارتفعت بعض أسهم النقل والاستثمار بفعل عمليات شراء انتقائية.

وانخفض سوق دبي 0.88% إلى 2224.68 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.1% عند 4487.7 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والسلع والخدمات والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 496.17 مليون درهم منها 202.57 مليون في دبي و293.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 393.8 مليون سهم موزعة بواقع 286.8 مليوناً في دبي و107 ملايين في أبوظبي، من خلال 5319 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.91% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.8% و«إعمار للتطوير» 1.68% و«إعمار مولز» 2.08% و«الاتحاد العقارية» 4.86% و«داماك» 1.29%، ونزل قطاع البنوك 0.66% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.47% و«الإمارات دبي الوطني» 0.95%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.38%، بينما ارتفع قطاع النقل 0.24%. وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 37 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 22.13 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 14.17 مليون درهم. وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 2.75%.

فيما كان الاتحاد العقارية الأكثر انخفاضاً 4.86%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 38.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 38.4 مليوناً.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.2% مع تراجع أبوظبي الأول 0.18% وأبوظبي التجاري 0.36% وأبوظبي الإسلامي 0.24%، وانخفض قطاع العقار 0.96%، وهبط قطاع الطاقة 1.48%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.36%. وزاد قطاع الاستثمار 0.66%. وتزعم أبوظبي الأول النشاط جاذباً 62.8 مليون درهم، تلاه العالمية القابضة 59.15 مليوناً. وحقق أسمنت الخليج أكبر ارتفاع بنسبة 5.07%، فيما كان أركان الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.94%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 32.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

تسييل

عمدت المؤسسات نحو التسييل، بصافي استثمار 30.5 مليون درهم، منها 23.6 مليوناً في دبي و6.91 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 30.5 مليون درهم، منها 23.6 مليوناً في دبي و6.9 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

★ قالت شركة «إعمار العقارية»، إنها ليس لديها علم بالأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام، حول إلغاء صك أرض بمساحة 13 مليون متر مربع لشركة تابعة لها. وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أمس، أن الأرض ليست مملوكة في الوقت الحالي لشركة إعمار، أو الشركة التابعة لها، ولا يوجد تأثير جوهري على «إعمار».

★ يجتمع مجلس إدارة «ميثاق للتأمين التكافلي» في 8 أكتوبر الجاري، للنظر في استقالة عضو مجلس إدارة، وتعيين عضو آخر بدلاً عنه.

★ أعلنت شركة «طيران أبوظبي»، تجديد عقدها مع شركة «أدنوك»، والخاص بخدمات نقل بالهيلكوبتر لمواقع برية وبحرية، وخدمات الإسعاف الجوي، مع زيادة عدد الطائرات.

★ أعلنت «أجليتي» أنها ستستثمر 20 مليون دينار كويتي من خلال عدد من صناديق شركة colle capital، موضحة أنها ستستثمر بمشروع أو أكثر خاص بالتكنولوجيا.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أن المشروع بدأ تنفيذه تدريجياً، اعتباراً من مطلع أكتوبر . وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع أثر إيجابي، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال ثلاث أشهر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز