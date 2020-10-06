دبي المالي وناسداك ينظمان احتفالية لقرع الجرس في أسبوع المستثمر العالمي

المصدر: دبي - البيان

استضاف سوق دبي المالي وناسداك دبي بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس احتفالية خاصة لقرع الجرس بمناسبة «أسبوع المستثمر العالمي 2020»، المبادرة السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» بهدف الترويج لجهود التوعية الاستثمارية وحماية حقوق المستثمرين.

حضر الاحتفالية الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يحرص السوق على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز أنشطة التوعية الاستثمارية ونشر المعرفة المالية. وينظم السوق العديد من المبادرات وحملات التوعية للمستثمرين، كما ينظم ورش العمل التعريفية ويصدر الأدلة العملية حول خدماته والفرص الاستثمارية التي يوفرها. وقد تمكن السوق عبر منظومته المتكاملة من الخدمات الذكية من تسهيل تواصل المستثمرين معه في كافة الأوقات ومواصلة الأعمال كالمعتاد رغم تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: تضطلع ناسداك دبي بدور نشط في جهود التوعية الاستثمارية من خلال العديد من المبادرات التي تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية من خلال أكاديميتها التعليمية، وذلك بالتعاون مع شركاء الأعمال.

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