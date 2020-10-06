«رأس الخيمة الوطني» ينظم منتدى الشركات الصغيرة

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

عقد بنك رأس الخيمة الوطني منتدى SMEsouk السنوي للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسخته الثانية، بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي وDubai Eye التابعة لشبكة الراديو العربية.

وتمّ عقد المنتدى عن بعد بسبب جائحة (كوفيد 19). ويعي البنك أهمية إنشاء نظام إيكولوجي داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في خضمّ هذا الوباء، من خلال تزويدهم بالمعلومات والأدوات والحلول المفيدة، التي تساعدهم على إدارة عملياتهم بكفاءة وفعالية وبطريقة مستدامة.

وقدم المتحدث الرئيسي للحدث، خالد بني زامة – مدير إدارة التطوير الصناعي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال المنتدى بمعلومات قيمة عن كيفية دعم الدائرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارية هذا الدعم على مدار العام. وضم المتحدثون فريقاً من الخبراء من مختلف المجالات، ركّزوا على تقديم التوجيه والمشورة للشركات الصغيرة، بشأن كيفية تعديل نموذج العمليات.

وسلّطوا الضوء على كيفية تعامل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأزمة الحالية، كما تطرّقوا إلى التغيير في نماذج الأعمال للتكيّف مع «الوضع الطبيعي الجديد».

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