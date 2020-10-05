سوق دبي يقرر استمرار إيقاف التداول على أسهم "أرابتك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، استمرار إيقاف التداول على أسهم شركة أرابتك القابضة حتى إشعار آخر.

فيما أعلنت "أرابتك"، في افصاح نشر على موقع السوق اليوم، أن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع الأربعاء المقبل للنظر في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية السابقة.

وصوت مساهمو "أرابتك" في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأربعاء الماضي لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

والقرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع وذلك بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز".

ويمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة. ولحين ذلك فإن التركيز الأول للشركة سيكون توفير الاستقرار لموظفي الشركة وللشركات التابعة ومقاولين الباطن والموردين والأطراف المعنية الأخرى.

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