أسهم "إشراق للاستثمار" تحصل على صفة التوافق مع الشريعة الإسلامية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "إشراق للاستثمار، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن تلقيها لتقرير مراجعة أنشطتها خلال الربع الأخير.

وأكدت عملية المراجعة أن أسهم الشركة مؤهلة للحصول على تصنيف التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً للمعايير الشرعية المنصوص عليها في معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاستثمار الشاملة التي أعلنت عنها "إشراق" في شهر أغسطس 2020، ومساعيها الرامية إلى استعادة التصنيف السابق لأسهمها المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية كأسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي هذا السياق، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "على مدار العامين الماضيين، طالب العديد من مساهمينا بالحصول على تصنيف التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأسهم (إشراق للاستثمار)، وها نحن اليوم نفي بالوعود التي قطعناها لمساهمينا الكرام بهذا الصدد".

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