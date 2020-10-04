"الأوراق المالية" توافق لـ"أبوظبي للتأمين" على شراء نسبة لا تزيد عن 10% من أسهمها

المصدر: وام

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، على طلب شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بشراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمها، والبالغ إجمالي عددها 570 مليون سهم.

وجاء الإعلان عن موافقة الهيئة لشركة أبوظبي للتأمين بشراء نسبة من أسهمها بموجب إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم.

ويأتي قرار أبوظبي للتأمين بشراء جزء من أسهمها استنادا إلى قرار سابق أقرته الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2020.

كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ القرار خلال المهلة المحددة وتخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء هذه الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة بالنظام الأساسي.

يشار إلى أن شركة أبوظبي للتأمين تعد من أكبر الشركات العاملة في القطاع ويتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ونجحت الشركة بتحقيق أرباح قدرها 189.7 مليون درهم ( 33.3 فلس/ للسهم) في نهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح قدرها 118.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وجاء ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بدعم من ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 9% مقارنة بالفترة المماثلة، بالإضافة إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 19% لتصل إلى 403.7 مليون درهم مقابل 500.6 مليون درهم.

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