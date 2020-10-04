"الأوراق المالية" الإماراتية تمنح "بي إتش مباشر" ترخيص مزاولة الاستثمار

المصدر: البيان الإلكتروني

حصلت شركة "بي إتش مباشر" للخدمات المالية، على ترخيص إدارة الاستثمار من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيمكن الترخيص "بي إتش مباشر" من استيعاب مختلف الأهداف الاستثمارية، وتقديم منتجات وخدمات متكاملة لعملائها، من المؤسسات والأفراد.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش مباشر: "الحصول على هذه الرخصة المتعلقة بإدارة الاستثمار، سيسهم في زيادة وتطوير وتوسيع مجموعة خدماتنا بشكل أكبر، كما أن الحصول على ترخيص إدارة الاستثمار يعزز الفرص لنكون جزءاً أكبر من المشهد المالي لدولة الإمارات".

وتابع: "نحن الآن قادرون على إدارة محافظ الأوراق المالية لعملائنا أو إدارة صناديق الاستثمار وفقاً للأهداف والسياسة الاستثمارية المحددة في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة مع وعملائه من الأفراد أو المؤسسات أو صناديق الاستثمار".

وتعتبر "بي إتش مباشر"، المدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع 564 مليون درهم، من أهم الشركات العاملة في الأسواق المالية الإماراتية، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية لعملائها.

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