"شعاع" تطلق 3 صناديق استثمارية وتستقطب 75 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "شعاع كابيتال"، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن إطلاق ثلاثة صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستقطبت هذه الصناديق ما مجموعه 75 مليون دولار أميركي فور اطلاقها.

وتضم لائحة الصناديق الثلاث تلك كل من "صندوق شعاع للصكوك ذات العائد المرتفع"، و"صندوق نجوم النشط"، و"صندوق نجوم المتوازن"، وتمتاز هذه الصناديق بكونها أولى الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي يتم إطلاقها في سوق أبوظبي العالمي وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC).

ومن المتوقع أن تشكل هذه الصناديق أحد أكبر المنصات الاستثمارية في سوق أبوظبي العالمي ومصدراً رئيسياً لأنشطة شعاع في هذه السوق. وتتولى شركة "شعاع جي إم سي المحدودة" - المملوكة بالكامل من قبل شركة شعاع كابيتال والخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي- مهام إدارة هذه الصناديق، وغيرها من الأنشطة العائدة لمنصة شعاع للصناديق الاستثمارية في سوق أبوظبي العالمي.

وسوف يستثمر "صندوق شعاع للصكوك ذات العائد المرتفع" في محفظة متنوعة من الصكوك، بما في ذلك الصكوك ذات العائد المرتفع واستثمارات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية المعتمدة من قبل مستشاري الشريعة المختصون. في حين سيستثمر "صندوق نجوم النشط" و "صندوق نجوم المتوازن" في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واستثمارات الدخل الثابت وأدوات الاستثمار قصيرة الأجل ذات السيولة المرتفعة.

تهدف شعاع من خلال هذه الصناديق الثلاث إلى توفير خدمة متميزة لعملائها من المؤسسات وشركائها في قطاع التأمين. تتولى شركة "اول فانذز بنك"، وهي أكبر شبكة لتسويق الصناديق حول العالم، مهام تقديم هذه الصناديق حصراً إلى المستثمرين المؤهلين من المؤسسات، ما يمنح المؤسسات العاملة في قطاع التأمين والمعاشات التقاعدية خيارات استثمارية أوسع وطويلة الأجل.

وتطبيقا لأطر العمل المعتمد من قبل شركات الخلايا المدمجةICC ، يعمل كل صندوق من الصناديق الثلاث بشكل مستقل عن الآخر من ناحية الأصول المملوكة من قبله وكيفية تطبيقه لاستراتيجياته الاستثمارية وممارسته لنشاطه. وبالتالي، سيتم استثمار أصول كل صندوق لصالح المساهمين فيه وستكون أصول كل صندوق مسؤولة فقط عن الالتزامات والواجبات العائدة لهذا الصندوق.

وتعليقًا على إطلاق هذه الصناديق، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: "نشهد نقص في وفرة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مقارنة بالطلب المتزايد على منتجات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم. ويرجع ذلك إلى عدم وجود عدد كافٍ من مدراء الصناديق القادرين على تقديم مجموعة واسعة من الخيارات في مجال الأدوات المالية الإسلامية، أضف إلى ذلك أن الصناديق المتاحة حالياً هي إما صناديق بحجم محدود للأصول المدارة أو صناديق مغلقة، ما انعكس على محدودية الخيارات من الاستراتيجيات الاستثمارية".

وأضاف الصديقي: "إن سيطرة حالة من عدم اليقين وسط جائحة كوفيد-19 قد انعكس على الأسواق العالمية، ما يجعل من الصناديق التي طرحناها فرصةً استثمارية استثنائية ما كانت لتتوفر في الظروف العادية. لقد تم تصميم صناديقنا الرائدة، والتي تعد أول الصناديق الإسلامية التي يتم إطلاقها في سوق أبوظبي العالمي وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجةICC ، لمنح المستثمرين المؤهلين من المؤسسات العاملة في قطاع التأمين والمعاشات التقاعدية المزيد من الخيارات، بالتوازي مع توجهنا الواضح لدعم قطاع الاستثمار الإسلامي".

بدوره قال أجيت جوشي، رئيس الأسواق العامة والخاصة في شعاع كابيتال: "ستعمل منصة صناديق شركة الخلايا المدمجة كصندوق مستثمر مؤهل يستهدف بشكل أساسي مؤسسات التأمين والمعاشات التقاعدية ويمنحهم فرص الاستثمار المجزي طويل الأجل. كما توفر مجموعتنا من الصناديق خيار وفرصة الاستثمار في إطار منظم ومتنوع يؤمن كفاءة التكلفة ووفرة الحجم، ويخلق قيمة ثابتة وطويلة الأجل. نحن لا نزال ملتزمين بصناعة الاستثمار الإسلامي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من الصناديق لتلبية الطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

نتيجةً لخبرتها في مجال إدارة العديد من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ستتمكن شعاع من تعزيز الثقة في صناديق شركات الخلايا المدمجةICC . وستشكل هذه الصناديق الجديدة منصة للمستثمرين لتوظيف رأس المال وتوليد عوائد ثابتة وتنويع استثماراتهم بشكل أكبر.

تم تعيين شركة دار الشريعة المحدودة كمستشار شرعي للصناديق، وتم تعيين شركة"بنك أبوظبي الأول لخدمات الحفظ الأمين" لتوفير مهام الحفظ، وتتولى شركة "أبيكس فاند" الأعمال الإدارية.

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