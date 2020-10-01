العقود الآجلة للعملات الأجنبية ببورصة دبي للذهب تحقق قيمة عالية للمشاركين

المصدر: البيان الإلكتروني

حافظت بورصة دبي للذهب والسلع مع دخول الربع الأخير من عام 2020 على زخمها القوي ووفرت للمستثمرين مجموعة واسعة من منتجات المشتقات المالية لإدارة المخاطر التي تواجههم بكفاءة

وخلال الشهر الماضي شهدت العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية الثلاث التي تم إطلاقها مؤخراً في بورصة دبي للذهب والسلع – وهي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي – نمواً في حركة التداول لتسجل حتى الآن أحجام تداولات بلغت 6449 عقدا بقيمة 75 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقها في شهر يوليو.

وفي هذا السياق، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "نظراً للزيادة الكبيرة في تقلبات العملات بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدم إحراز تقدم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوقعات المنخفضة بشأن النمو الاقتصادي، فقد سجلت بورصة دبي للذهب والسلع في الشهر الماضي إقبالاً كبيراً على العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية، حيث يتطلع الأعضاء بشكل متزايد إلى الاستفادة من الأدوات الديناميكية لإدارة المخاطر التي تواجههم".

وأضاف: "مع دخولنا الربع الأخير من العام، لا تزال حالة الغموض الاقتصادي العالمية قائمة، ونتوقع أن تواصل هذه المنتجات الفريدة نموا قويا، مما يسمح للمستثمرين بتخفيف المخاطر في سوق العملات. وانطلاقاً من التزامنا التام بتلبية احتياجات أعضائنا والمشاركين في السوق، سنعلن قريباً عن إطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة التي تهدف إلى توفير قيمة كبيرة للمستثمرين خلال هذه الأوقات الصعبة".

وتوفر العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية في بورصة دبي للذهب والسلع للمستثمرين إمكانية الاستفادة من فرص المراجحة الموجودة بين العقود الآجلة التقليدية ربع السنوية في بورصة دبي للذهب والسلع وهذه العقود المتجددة الدائمة. وفي الوقت نفسه، فإن تعويضات الهامش تضمن للمستثمرين أقصى قدر من كفاءة رأس المال.

وخلال شهر سبتمبر، سجلت العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني أداءً قوياً أيضاً، محققةً نموًا هائلاً في أحجام تداولاتها منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 193٪ و327٪ على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتزم بورصة دبي للذهب والسلع المشاركة في أسبوع المستثمر العالمي، وهي مبادرة دولية مدتها أسبوع تم إطلاقها بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOCSO) وتديرها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات المختلفة من قبل منظمي الأوراق المالية، وخاصة خلال هذه الأوقات.

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