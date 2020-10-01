"جي إف إتش" تقرر إلغاء إدراج أسهمها في بورصة الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت الجمعية العمومية لشركة "جي إف إتش" المالية، المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، على إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وتحويلها إلى بورصة البحرين وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم لسوق دبي المالي، إن العمومية صادقت خلال اجتماعها الذي عقد أمس في البحرين عبر المشاركة الافتراضية الحية، على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ 110.27 مليون دولار من الاحتياطي القانوني، ويخضع لموافقة الجهات الرقابية.

وأقرت العمومية إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.

كما وافقت على تعيين علي مراد وأحمد الأحمدي كاعضاء معنيين في مجلس إدارة المجموعة، وانتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عشرة مقاعد، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والأعضاء المنتخبون، هم: جاسم الصديقي، علياء الفلاسي، الشيخ أحمد ال خليفة، هشام الريس، راشد الكعبي، غازي الهاجري، مصطفى خريبه، أحمد عبدالحميد الأحمدي، علي مراد، وفواز التميمي.

ومن جهته قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لـ"جي إف إتش" المالية: "نواصل التركيز على التطبيق الفعال لاستراتيجيتنا، ونحن سعداء بما نحققه من تقدم مستمر بالرغم من تحديات السوق.. وتهدف جهودنا إلى تنويع أنشطة أعمالنا واستخلاص مزيد من القيمة من أصولنا الحالية".

وأضاف الريس: " أن موافقة المساهمين على الاتفاقيات التي قمنا بإبرامها مع شركتنا التابعة للصيرفة التجارية، المصرف الخليجي التجاري، تعزز من وضعها المالي وقدرتها على تحقيق مساهمات أكبر للمجموعة خلال الفترات المقبلة".

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