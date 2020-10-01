الأسهم تنهي آخر جلسات سبتمبر بمكاسب 7.6 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات سبتمبر بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 7.6 مليارات درهم، مدفوعاً باستمرار عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية قبل انطلاق ماراثون النتائج الفصلية خلال الأيام القادمة.

وصعد سوق دبي 0.91% أو ما يعادل 20.57 نقطة، ليغلق عند 2273.48 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والنقل مقابل هبوط العقار، فيما زاد سوق أبوظبي 0.52% توازي 23.31 نقطة ليغلق عند 4518.07 نقطة متجاوزاً 4500 نقطة بدعم أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 624.4 مليون درهم موزعة بواقع 356.6 مليوناً في أبوظبي، و267.9 مليوناً بدبي، وجرى تداول 395.3 مليون سهم منها 300.9 مليون في دبي و94.4 مليوناً في أبوظبي من خلال 5730 صفقة.

سوق دبي

وعزز ارتفاع سوق دبي صعود قطاع البنوك 1.55% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 3.4%، فيما استقر «دبي الإسلامي»، وزاد قطاع الاستثمار 1.24% على وقع مكاسب «شعاع» 1.85% و«دبي للاستثمار» 1.77%، بينما تراجع «سوق دبي المالي» 0.36%.

وزاد قطاع النقل 1.03% مع صعود «أرامكس» 1.91%، فيما استقر «العربية للطيران»، وانخفض «الخليج للملاحة» 2.96%. بينما هبط قطاع العقار 0.21% مع نزول «إعمار العقارية» 0.71% و«داماك» 0.43%، فيما استقر «ديار» و«إعمار للتطوير»، وارتفع «الاتحاد العقارية» 0.68% و«إعمار مولز» 1.36%.

وهيمن «مصرف السلام» على النشاط بسيولة 48.8 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» 37.1 مليون درهم، ثم «أرامكس» 36.2 مليوناً، وحقق «أمان» أكبر وتيرة صعود بنسبة 11.65%، فيما كان «الإثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.92%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي مكاسب البنوك بنسبة 0.54% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.54% و«أبوظبي التجاري» 0.89%، وزاد قطاع العقار 0.39% مع ارتفاع «الدار العقارية» 0.5%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.3%، ونما قطاع الاتصالات بنسبة 0.73% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونما قطاع الطاقة 1.1% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.03% و«طاقة» 1.47%، فيما استقر «دانة غاز»، وبقي قطاع الاستثمار دون تغيير يذكر مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 4.75%، فيما انخفض «إشراق» 0.95% و«العالمية القابضة» 0.51%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 82.15 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 70.4 مليون درهم. وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع بنسبة 6.2%، فيما كان «سوداتل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.06%.

سيولة

استحوذت 4 أسهم على نحو 42 % من السيولة الإجمالية، أو ما يعادل 279.8 مليون درهم موزعة بواقع 82.1 مليون درهم لسهم «أبوظبي الأول» و70.4 مليوناً لسهم «العالمية القابضة» و60.8 مليوناً لسهم «الدار» و48.8 مليوناً لسهم «مصرف السلام البحرين».

إفصاحات

★ أعلنت «دار التمويل»، إطلاق خدمة تحويل الأموال إلكترونياً، والتي تتيح لكافة العملاء إرسال الأموال بطريقة أسهل وأسرع، إلى أي مكان في العالم.

★ قبلت شركة «أغذية»، استقالة محمد شوقي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، قسم المستهلكين، اعتباراً من أمس، وعينت ديكلات بينيت بدلاً منه، وذلك لإشعار آخر.

★ أقرّ مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»، الاستحواذ على عقار استثماري قائم في منطقة الخليج التجاري بإمارة دبي، بقيمة 250 مليون درهم، والمضي في المفاوضات للاستحواذ على أصول عقارية استثمارية قائمة في الإمارات.

★ وافق مجلس إدارة «آن ديجيتال سيرفسس القابضة»، على تعيين فيصل الحاتم، ممثلاً عن شركة «ويست ون للتجارة العامة»، بدلاً عن العضو المستقيل على الشريدة.

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