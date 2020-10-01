سوق دبي يربح 4.1 مليارات في شهر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للشهر الثاني على التوالي، بعدما أضاف 4.1 مليارات درهم لرأسماله السوقي، معززاً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار.

وصعد مؤشر السوق 1.26% تعادل 28.19 نقطة، ليقفز من مستوى 2245.29 نقطة، مغلقاً عند 2273.48 نقطة، وهو أعلى إغلاق شهري منذ مارس الماضي، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك 1.49% والنقل 7.8%، بينما انخفض الاستثمار 4.6% والعقار 0.42%.

وعززت مكاسب السوق الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأجانب والعرب والخليجيين بصافي استثمار 232.9 مليون درهم كمحصلة شراء. وصعدت غالبية الأسهم الكبرى وتصدرها «دبي الإسلامي» 5.37% و«إعمار مولز» 7.2% و«إعمار للتطوير» 5.75% و«داماك» 4.78% و«أرامكس» 17.58%.

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