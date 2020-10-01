سوق دبي يربح 4.1 مليارات في شهر
واصل سوق دبي المالي مكاسبه للشهر الثاني على التوالي، بعدما أضاف 4.1 مليارات درهم لرأسماله السوقي، معززاً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار.
وصعد مؤشر السوق 1.26% تعادل 28.19 نقطة، ليقفز من مستوى 2245.29 نقطة، مغلقاً عند 2273.48 نقطة، وهو أعلى إغلاق شهري منذ مارس الماضي، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك 1.49% والنقل 7.8%، بينما انخفض الاستثمار 4.6% والعقار 0.42%.
وعززت مكاسب السوق الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأجانب والعرب والخليجيين بصافي استثمار 232.9 مليون درهم كمحصلة شراء. وصعدت غالبية الأسهم الكبرى وتصدرها «دبي الإسلامي» 5.37% و«إعمار مولز» 7.2% و«إعمار للتطوير» 5.75% و«داماك» 4.78% و«أرامكس» 17.58%.
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