"أبوظبي الأول" يصدر سندات إضافية بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر بنك أبوظبي الأول، سندات إضافية للشق الأول لرأس المال، بسعر ثابت بقيمة 750 مليون دولار لمدة ست سنوات.

وعلى الرغم من الأوضاع المتقلبة، والتحديات الكبيرة في الأسواق المالية العالمية، استقطب بنك أبوظبي الأول، طلبات بقيمة تزيد على 1.5 مليار دولار، من أكثر من 115 مستثمراً ذوي جودة عالية. وقالت رولا القاضي رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول:

يسعدنا النجاح الذي حققه إصدار السندات، ولا شك أن الوصول إلى الحجم والسعر المستهدفين للإصدار، في ظل التحديات الراهنة، والإقبال الواسع من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين، هو نتيجة ممتازة، تعكس الأسس الائتمانية القوية لبنك أبوظبي الأول، وثقة المستثمرين بها.

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