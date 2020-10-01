«اقتصادية أبوظبي» تُعزّز الأعمال باتفاقات مع 10 مصارف

المصدر: (أبوظبي – وام)

وقع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقيات تعاون مشترك مع 10 بنوك ومصارف وطنية في الدولة، بهدف توفير بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي، وتحفيز البنوك والمصارف للتنافس على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة للقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقيات راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة مع ممثلين عن كل من «بنك أبوظبي الأول» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك رأس الخيمة الوطني» و«بنك الاستثمار» و«مصرف الإمارات للتنمية» و«مصرف الإمارات الإسلامي» و«بنك الفجيرة» و«بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك المشرق»، و«بنك الإمارات دبي الوطني».

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير بيئة عمل ائتمانية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي مع خلق بيئة استثمارية آمنة وسلسة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الداخلي، وتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع الصناعي من خدمات لوجستية وأنشطة توريد وتسويق ونقل وتغليف حيث يرفع كفاءة التمويل وتقديم خدمات وتسهيلات بنكية في الصادرات المحلية «منتجات وخدمات».

وقال : إننا نسعى إلى تعزيز تنافسية وإنتاجية قطاع المصارف والتمويل ضمن استراتيجية التحديث والتطوير التي تنتهجها أبوظبي.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى رسم إطار واضح ومحدد لمجالات التعاون بين مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، والمصارف المعنية، فيما يتعلق بتسهيل إجراءات حصول المصانع والمنشآت التجارية والخدمية على التسهيلات اللازمة لتعزيز نمو تدفقاتهم النقدية وتنمية سلاسل التوريد بين الأنشطة الاقتصادية.

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