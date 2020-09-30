بنك أبوظبي الأول يصدر سندات بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، سندات إضافية للشق الأول لرأس المال بسعر ثابت بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ولمدة ست سنوات.

وعلى الرغم من الأوضاع المتقلبة والتحديات الكبيرة في الأسواق المالية العالمية، استقطب بنك أبوظبي الأول طلبات بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار من أكثر من 115 مستثمر ذوي جودة عالية والذي مكّن البنك من إصدار المبلغ المطلوب البالغ 750 مليون دولار عند سعر 4.5%، ما يجعله العائد الأقل لسندات إضافية للشق الأول لرأس المال المقومة بالدولار الأمريكي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في هذا السياق قالت رولا القاضي، رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: "يسعدنا مدى النجاح الذي حققه إصدار هذه السندات. ولا شك بأن الوصول إلى الحجم والسعر المستهدفين للإصدار في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية، والإقبال الواسع من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين، هو نتيجة ممتازة تعكس الأسس الائتمانية القوية لبنك أبوظبي الأول وثقة المستثمرين بها".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز