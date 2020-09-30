سوق دبي : منصة مشتقات لتداول العقود المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس استعداده لإطلاق منصة جديدة لتداول مشتقات الأسهم بالتعاون مع شركة دبي للمقاصة، بورصة ناسداك دبي، ومجموعة من شركات الوساطة.

وذلك في إطار استراتيجية السوق لتنويع الأدوات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات. ويعكف السوق على وضع اللمسات النهائية تمهيداً لإطلاق المنصة، الأمر الذي يُمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط علاوة على الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المنصة المرتقبة في أكتوبر عبر تداول عقود مستقبلية كمشتقات للأسهم المدرجة لآجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين و3 أشهر، على الأسهم الفردية المدرجة في السوق. وستشمل أسهم مجموعة من الشركات النشطة المدرجة بما في ذلك: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: في إطار جهودنا الدؤوبة لتنويع المنتجات وفئات الأصول المتداولة في السوق، ستمثل هذه المنصة المتكاملة خطوة مفصلية مهمة في مسيرة السوق الحافلة. وتستند المنصة إلى رصيد هائل من القدرات والخبرات التي تمتلكها المؤسسات التابعة للمجموعة بما في ذلك سوق دبي المالي، وشركة دبي للمقاصة، وبورصة ناسداك دبي.

حيث نحرص على توظيف تلك القدرات على أفضل نحو لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواكبة تطلعات المتعاملين. ونحن على ثقة بأنّ منصة المشتقات ستلعب دوراً محورياً في تعميق السوق وتوسعة نطاقه، بما يعزز من مكانة دبي كمركز حيوي لأسواق رأس المال.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يمتلك السوق قاعدة متنوعة من المستثمرين الإماراتيين والعالميين يمثلون 207 دول، وستُمكن منصة المشتقات هؤلاء المستثمرين من تنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية.



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