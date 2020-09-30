أسهم البنوك تضغط على سوق دبي وتصعد بـ«أبوظبي»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لظهور محفزات جديدة، إذ صعد سوق أبوظبي هامشياً بدعم رئيسي من أسهم البنوك، التي ضغطت بدورها على سوق دبي إلى جانب العقار والاستثمار.

ونزل سوق دبي 0.38% أو ما يعادل 8.58 نقاط، ليغلق عند 252.91 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار مقابل ارتفاع النقل، فيما زاد سوق أبوظبي 0.06% توازي 2.58 نقطة ليقفل عند 4494.75 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار، مقابل هبوط العقار والطاقة واستقرار الاتصالات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.79% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.91%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.23%، وهبط قطاع العقار 0.79% مع انخفاض «إعمار مولز» 2% و«الاتحاد العقارية» 1.33% و«إعمار العقارية» 0.71% و«إعمار للتطوير» 0.42%، فيما استقر «داماك»، وارتفع «ديار» 0.35% و«أرابتك» 1.48%.

أرامكس

وهبط قطاع الاستثمار 0.79% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.88% و«شعاع» 1.22% و«سوق دبي المالي» 0.47%، بينما ارتفع قطاع النقل 3.55% على وقع مكاسب «أرامكس» 5.53% بالغاً أعلى مستوياته في عام منذ 9 سبتمبر 2019، وزاد «العربية للطيران» 0.9%، فيما استقر «الخليج للملاحة» دون تغيير.

وهيمن «أرامكس» على النشاط مستقطباً 36.17 مليون درهم،حقق أكبر وتيرة صعود بين الأسهم، يليه «آن ديجيتال» بنحو 30.78 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 26.88 مليونا، فيما كان «الإثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.94% بعد صعوده القوي في الجلسات الماضية.

سوق أبوظبي

وتلقى سوق أبوظبي دعماً من صعود قطاع البنوك 0.3% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 0.54%، وزاد قطاع الاستثمار 0.23% مع نمو «العالمية القابضة» 0.67% فيما انخفض «إشراق» 1.56% و«الواحة كابيتال» 2.53%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

وانخفض قطاع العقار 1.37%، ونزل قطاع الطاقة 0.1%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 68.5 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 63.8 مليونا . وحقق «ميثاق» أكبر وتيرة ارتفاع بنسبة 3%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.67%.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 605.29 ملايين درهم موزعة بواقع 340.7 مليوناً في أبوظبي، و264.59 مليوناً بدبي، وجرى التداول على 537.35 مليون سهم منها 453.4 مليوناً في دبي و83.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5998 صفقة.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة «العالمية القابضة» في 4 أكتوبر لانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل لجان المجلس.

* وافق مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» على استقالة عضو مجلس الإدارة مبارك الشامسي، وتعيين الدكتور صالح الهاشمي عضواً بمجلس الإدارة ورئيساً للمجلس، ومحمد المهيري نائباً للرئيس.

* أعلنت شركة «المدينة للتمويل» أنها ستعدل التصنيف المحاسبي للاستثمار في شركة زميلة «آن ديجيتال سيرفسس القابضة»، وعليه ستتأثر البيانات المالية للمجموعة بتحقيق خسائر بنحو 490 ألف دينار كويتي.

* تعقد شركة «شعاع كابيتال» اجتماع الجمعية العمومية في 14 أكتوبر للنظر في تعيين كريستوفر وارد كعضو مجلس إدارة حتى انتهاء دورة المجلس في مارس 2021، والموافقة على إصدار سندات غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالدرهم سواء في إطار برنامج أو بشكل منفصل في شريحة واحدة أو أكثر عبر طرح خاص، وسيتم إدراج السندات بسوق خارج الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز