"أبوظبي للأوراق المالية" يحافظ على اغلاقه الأخضر بقيادة البنوك

المصدر: وام

حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نهجه الصاعد رغم عمليات المضاربة التي شهدها خلال جلسة اليوم والتي نجح في استيعاب الجزء الأكبر منها والاغلاق على المربع الأخضر في ختام التعاملات.

وتواصلت احجام السيولة المتداولة عند مستويات جيدة بدعم من التداولات المكثفة المنفذة على بعض اسهم القطاع البنكي والتي استحوذت على نحو 30% من قيمة الصفقات المبرمة في السوق خلال جلسة اليوم.

وفي اطار الحديث عن السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 340 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 84 مليون سهم نفذت من خلال 1501صفقة.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي أغلق عند مستوى 4494 نقطة بنمو نسبته 0.06% مقارنة مع الجلسة السابقة، مقتربا بذلك من تخطي حاجز 4500 نقطة بكل سهولة في حال استمرار زيادة حجم السيولة المتداولة.

وتظهر قائمة الرابحين التي ساهمت في تواصل الاغلاق الأخضر لسوق العاصمة استمرار نشاط سهم بنك أبوظبي الوطني المرتفع الى 11.80 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 68 مليون درهم ..كما سجل سهم بنك ابوظبي التجاري مزيدا من المكاسب بالغا 5.60 درهم.

من جانبه ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة لليوم الثالث على التوالي مغلقا عند 39.22 درهم.

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