الأسهم تربح 3 مليارات وسط تفاؤل بنتائج الربع الثالث

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يزيد على 3 مليارات درهم، واستقطبت سيولة قاربت 700 مليون درهم وسط مشتريات محلية انتقائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاع البنوك بدبي وفي قطاع العقار والاستثمار بأبوظبي، وسط تفاؤل مع قرب إعلان نتائج الربع الثالث من العام.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.74% تعادل 16.56 نقطة ليغلق عند 2261.49 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والنقل، مقابل انخفاض العقار والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي نحو 6.34 نقاط أو ما نسبته 0.14% ليصل إلى 4492.18 نقطة بدعم ارتفاع أسهم العقار والاستثمار، مقابل انخفاض الاتصالات والبنوك والطاقة.

وتحسنت السيولة مع بلوغها 691.4 مليون درهم موزعة بواقع 314.16 مليوناً في دبي و377.28 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 726.97 مليون سهم منها 619.7 مليوناً في دبي و107.19 ملايين بأبوظبي، من خلال 8871 صفقة.

سوق دبي

وعزز ارتفاع سوق دبي صعود قطاع البنوك 1.39% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.94% و«دبي الإسلامي» 1.17%، ونما قطاع النقل 0.79% مستفيداً من مكاسب «أرامكس» 2.05%، فيما انخفض «العربية للطيران» 0.89% و«الخليج للملاحة» 1.12%.

وتراجع قطاع العقار 0.16% مع انخفاض «أرابتك» 4.08% و«داماك» 0.54% و«إعمار للتطوير» 0.42% و«إعمار العقارية» 0.35% و«ديار» 0.35%، فيما ارتفع «إعمار مولز» 0.67% و«الاتحاد العقارية» 1.69%، ونزل قطاع الاستثمار 1.07% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.72%، فيما صعد «سوق دبي المالي» 0.36% و«شعاع» 1.24%.

ولليوم الثاني على التوالي، هيمن «الإثمار القابضة» على النشاط بسيولة 43.8 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 27.1 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 25.62 مليون درهم. وحقق «اكتتاب» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.89%، فيما كان «الرمز كوربرويشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.44%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع العقار 0.45% مع نمو «الدار» 0.5%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.26%، وزاد قطاع الاستثمار 2.95% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 3.26% و«العالمية القابضة» 3.01% و«إشراق» 1.91%.

وتراجع قطاع البنوك هامشياً 0.02% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.54%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.72% و«أبوظبي الإسلامي» 3.61%، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% على إثر هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الطاقة 0.66% مدفوعاً بهبوط «طاقة» 0.72% و«دانة غاز» 0.7% و«أدنوك للتوزيع» 0.57%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 77.68 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 75.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» 55.23 مليون درهم. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 4.1%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.85%.

إفصاحات

★ قالت شركة «أرابتك القابضة» إنها لم تقم بتعيين أي استشاري لإعادة هيكلة الديون. وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس أنها تعمل مع مجموعة من الشركات الاستشارية، من ضمنها أليكس بارتنرز لوضع حلول وتوصيات لعرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم المقرر عقده غداً، للمناقشة والاعتماد.

وأكدت الشركة في بيانها الحرص على الالتزام بالنصوص التشريعية ذات العلاقة بالإفصاح والشفافية. وفي أغسطس الماضي، كشفت الشركة عن أنها تتفاوض مع شركة استشارية، وسيتم قريباً تكليفها بمساعدة الإدارة التنفيذية في ما يتعلق بإعادة هيكلة رأس المال والديون.

★ وافق مجلس إدارة أورينت للتأمين في اجتماعه أخيراً على اعتماد الإجراءات المتبعة لسير العلميات التشغيلية، بما في ذلك خطة عمل التسعير في منتصف العام الجاري.

★ أعلنت «الجرافات البحرية الوطنية» في تقرير الحوكمة أن نسبة التوطين في طبقة الموظفين (العمال غير اليدويين) بلغت 8% في نهاية العام الماضي.

توصيات

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات للمستثمرين ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

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