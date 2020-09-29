«أبوظبي التجاري» يتخارج من الصين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن بنك أبوظبي التجاري، تخارجه من الأعمال المصرفية في الصين، بعد حصوله على موافقة لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية لإغلاق فرع البنك في شنغهاي.

وأضاف البنك أن فرع شنغهاي كان أحد فروع بنك الاتحاد الوطني سابقاً، وانتقلت ملكيته إلى بنك أبوظبي التجاري، من خلال عملية الاندماج في 2019.وتأتي خطوة التخارج من كل العمليات في الصين تماشياً مع استراتيجية البنك الهادفة إلى التركيز بشكل رئيسي على السوق المحلي في الإمارات، فيما لن يكون لها أي تأثير على ربحية البنك، بحسب البيان.

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