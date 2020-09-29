سندات «أبوظبي الأول» تستقطب ضعف المعروض

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أصدر بنك أبوظبي الأول سندات دولارية دائمة غير قابلة للاستدعاء، بقيمة 750 مليون دولار، وفائدة 4.5%.

وبحسب الشروط النهائية للإصدار، والتي نشرتها وكالة «بلومبيرغ»، يبلغ أجل هذه السندات 6 سنوات، ويحل موعد تسويتها في 5 أكتوبر المقبل، فيما يحل أول تاريخ لسدادها في 5 أبريل 2026.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لعروض شراء هذه السندات حتى الآن 1.5 مليار دولار، أي ضعف قيمة السندات. وجرى إدراج السندات في لندن، وتولى «سيتي بنك»، «إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، إلى جانب بنك أبوظبي الأول بالترتيب نفسه لإصدارها. وحصلت السندات على التصنيف الائتماني «Baa3» من وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز».

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