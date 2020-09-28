"بنك أبوظبي التجاري" يتخارج من الأعمال المصرفية في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك أبوظبي التجاري، اليوم الاثنين، عن تخارجه من الأعمال المصرفية في جمهورية الصين الشعبية بعد حصوله على موافقة لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية لإغلاق فرع البنك في شنغهاي.

وذكر البنك في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن فرع شنغهاي كان أحد فروع بنك الاتحاد الوطني سابقاً وانتقلت ملكيته إلى بنك أبوظبي التجاري من خلال عملية الاندماج في العام 2019.

تأتي خطوة تخارج بنك أبوظبي التجاري من كافة عملياته في الصين تماشياً مع استراتيجيته الهادفة إلى التركيز بشكل رئيسي على السوق المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما لن يكون لها أي تأثير على ربحية البنك، بحسب البيان.

وقام بنك أبوظبي التجاري بالتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة لإتمام إجراءات الإغلاق الرسمي لفرع البنك في شنغهاي.

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