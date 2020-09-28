3 مليارات درهم مكاسب الأسهم الإماراتية بعد زيادة قائمة الرابحين

المصدر: وام

واصلت أسواق المال الإماراتية تحسنها في جلسة منتصف الأسبوع وسط انضمام المزيد من الأسهم القيادية الى قائمة الرابحين بعد ارتفاع حجم السيولة المتداول عليها، الأمر الذي اسهم في النهاية في دعم القيمة السوقية التي أضافت نحو 3 مليارات درهم الى خزينة مكاسبها.

وكما جرت العادة فقد كانت البنوك في صدارة قائمة القطاعات التي عززت من مكاسب الأسواق المالية بعدما واصلت شريحة من أسهم القطاع استقطاب الجزء الأكبر من السيولة التي تم ضخها خلال جلسة اليوم.

فقد شهد سهم بنك أبوظبي التجاري المدرج في سوق أبوظبي نشطا قويا مرتفعا الى 5.57 درهم، وسيطر نفس السلوك على سهم مصرف ابوظبي الإسلامي المغلق عند 4.31 درهم.

من جانبه واصل سهم الشركة العالمية القابضة صعوده بالغا 38.96 درهم مما رفع من مكاسب السوق بشكل عام.

وعلى الاتجاه الآخر فقد ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 10.50 درهم في حين صعد سهم بنك دبي الإسلامي الى مستوى 4.31 درهم وحققت شريحة من أسهم التأمين التكافلي مكاسب جيدة ومنها سهم سلامة المغلق عند 86 فلسا.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع الى مستوى 2261 نقطة بنمو نسبته 0.73% فيما اغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4492 بزيادة نسبتها 0.14 % مقارنة مع اليوم السابق.

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 693 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 776 مليون سهم نفذت من خلال 8871 صفقة.

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