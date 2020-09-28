"أرابتك" تنفي تعيين استشاري لإعادة هيكلة الديون

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة أرابتك القابضة، إن المجموعة لم تقم بتعيين أي استشاري لإعادة هيكلة الديون.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أنها تعمل مع مجموعة من الشركات الاستشارية من ضمنها أليكس بارتنرز، لوضع حلول وتوصيات لعرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة، المقرر انعقادها في 30 سبتمبر 2020، للمناقشة والاعتماد.

جاء ذلك رداً على ما نشر في وسائل الإعلام حول تعيين "أرابتك" لأليكس بارتنرز مستشاراً لإعادة هيكلة ديونها.

وأكدت الشركة في بيانها على الحرص على الالتزام بالنصوص التشريعية ذات العلاقة بالإفصاح والشفافية.

وفي أغسطس الماضي، كشفت الشركة عن أنها تتفاوض مع شركة استشارية، وسيتم قريباً تكليفها بمساعدة الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإعادة هيكلة رأس المال والديون.

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