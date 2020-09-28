اعتماد ضوابط البيع على المكشوف والإقراض في أسواق المال

المصدر: (أبوظبي- رامي سميح)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إنجاز مراجعة واعتماد حزمة ضوابط فنية لسوق دبي وسوق أبوظبي، موضحة أنها راجعت واعتمدت حزمة ضوابط فنية، تضمنت «إقراض واقتراض الأوراق المالية» لسوق أبوظبي، التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف (المقرض) إلى آخر (المقترض) مع التزام المقترض بردها، بناء على طلب المقرض في أي وقت، خلال الفترة المتفق عليها أو في نهايتها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

كما قامت بمراجعة واعتماد «ضوابط البيع على المكشوف المغطى» لسوق أبوظبي، والتي تختص ببيع العميل لأوراق مالية مقترضة أو أوارق مالية، تم التعهد أو التأكيد بإقراضها، وأتمّت الهيئة مراجعة واعتماد «ضوابط التداول قصير الأمد» لسوق دبي.

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