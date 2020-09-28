تباين الأسهم المحلية والسيولة دون 400 مليون

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لمحفزات جديدة لا سيما مع قرب انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث 2020، إذ صعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك التي ضغطت بدورها على سوق دبي.

وانخفض سوق دبي 0.32% بواقع 7.32 نقاط عند 2244.93 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والنقل، مقابل ارتفاع العقار والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي 19 نقطة (0.43%) عند 4485.84 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والطاقة، مقابل هبوط الاتصالات والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة 370.4 مليون درهم، بواقع 238.2 مليوناً في أبوظبي و132.26 مليوناً في دبي، وجرى تداول 298.3 مليون سهم، منها 225.9 مليوناً في دبي و72.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3927 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض البنوك 0.74% لهبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.44% و«دبي الإسلامي» 0.23%، وتراجع النقل 0.86% بضغط «أرامكس» 2.26%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.9% و«الخليج للملاحة» 3.01%.

بينما ارتفع العقار 0.29% مع صعود «داماك» 1.42% و«إعمار مولز» 1.36% و«إعمار للتطوير» 0.84% و«أرابتك القابضة» 0.72% و«ديار» 0.7%، فيما استقر «الاتحاد العقارية»، وانخفض «إعمار» 0.35%، وزاد الاستثمار 0.01% مع ارتفاع «دبي المالي» 0.12%، واستقرار «دبي للاستثمار»، فيما انخفض «شعاع» 0.46%.

وتصدر «الإثمار القابضة» النشاط مستقطباً 25 مليون درهم، كما حقق أكبر وتيرة صعود 14.79%، يليه «أرابتك» 23.9 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 14.7 مليون درهم. فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً 4.5%.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع البنوك 0.76% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.9% و«أبوظبي التجاري» 0.55% و«أبوظبي الإسلامي» 0.97%، وزاد الطاقة 1.22% على إثر مكاسب «أدنوك للتوزيع» 2.05% و«طاقة» 0.73% و«دانة غاز» 0.71%، وارتفع العقار 0.87% بدعم ارتفاع «الدار» 1%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.03%.

ونزل الاتصالات بنسبة 0.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط الاستثمار 0.25% بضغط تراجع «إشراق» 2.79% و«الواحة كابيتال» 2.02%، فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.11%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 58.24 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 47.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 37.5 مليون درهم. وحقق «أركان» أكبر وتيرة صعود بنسبة 4.5%، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.55%.

مساعدة

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة حال وجود أي نزاع بينهم وبين شركة الوساطة بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتمكنوا من تسويته ودياً معها، والتقدم بشكوى للبت في المنازعة، مع العلم أنه يجوز التظلّم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار به.

إفصاحات

* تتخذ «عُمان للتأمين» قراراً بالتمرير في 4 أكتوبر المقبل للنظر في إمكانية توجيه الدعوة لانعقاد عموميتها، للنظر في اعتماد قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام دليل الحوكمة الصادر أخيراً.

* أعلنت «آن ديجيتال سيرفسس» أن شركة «ويست ون» للتجارة العامة قامت باستبدال ممثلها بمجلس الإدارة بتعيين فيصل الحاتم، ممثلاً لها بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل علي الشريدة.

* أكدت «جي إف إتش» تحويل الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين ببورصة البحرين للسنوات السابقة ولنهاية 2018 إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة الذي تتولي إدارته شركة البحرين للمقاصة.

* أفادت «الاستشارات المالية الدولية» باستقالة «كويت القابضة» و«مصادر الأفق» للتجارة العامة والمقاولات من عضوية مجلس إدارة الشركة.

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