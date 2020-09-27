47065 مستثمراً سعودياً بسوق دبي يملكون أسهماً بــ4.1 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

يتزايد حجم الاستثمارات السعودية في سوق الأسهم الإماراتية بشكل متصاعد عاماً تلو الآخر، ما وضعهم في المرتبة الأولى باعتبارهم أكثر الجنسيات العربية استثماراً في الأسهم الإماراتية في ظل العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ويرى المراقبون أن العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية امتدت لتشمل كل النواحي والمجالات، بما فيها أسواق الأسهم، التي شهدت زيادة كبيرة في وتيرة الاستثمارات المتبادلة بين الإماراتيين والسعوديين، مشيرين إلى أن الاستثمار السعودي في الأسواق الإماراتية يتصدر حركة الاستثمار العربي والخليجي، إذ إن السعوديين من أكثر 10 جنسيات مستثمرة في الأسهم المحلية.

سوق دبي

وكشف سوق دبي المالي لـ«البيان الاقتصادي»، عن وجود 47065 مستثمراً سعودياً يملكون 2.37 مليار سهم في السوق بقيمة 4.107 مليارات درهم وفق أحدث الإحصائيات حتى نهاية أغسطس الماضي، مضيفاً أن المستثمرين السعوديين في السوق موزعين بواقع 46.8 ألف مستثمر فرد و233 شركة و19 شركة الشخص الواحد، و12 مصرفاً.

وأوضح السوق أن ملكية السعوديين للأسهم المحلية تتركز بشكل رئيسي في قطاع العقار بواقع 1.13 مليار سهم بقيمة 1.74 مليار درهم، يليه المصارف 411.8 مليون سهم بقيمة 1.23 مليار درهم، ثم النقل بنحو 277.34 مليون سهم بقيمة 679.89 مليون درهم، يتبعهما الخدمات المالية 180.3 مليون سهم تعادل قيمتها 183.25 مليون درهم.

فيما يحتل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الخامسة إذ تصل ملكيتهم لنحو 173.5 مليون سهم بقيمة 23.4 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات 140.6 مليون سهم توازي قيمتها 127.8 مليون درهم، ثم الاتصالات بنحو 20.68 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون درهم، وقطاع الصناعة 17.2 مليون سهم بقيمة 41.24 مليون درهم، ثم التأمين بنحو 22.2 مليون سهم بقيمة 15.78 مليون درهم، فيما تصل ملكيتهم في شركات المساهمة الخاصة لنحو 9 ملايين سهم بقيمة 2.1 مليون درهم.

وبحسب سوق دبي المالي، وصل إجمالي قيمة صفقات الشراء للمستثمرين السعوديين في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، لنحو 1.157 مليار سهم بقيمة 1.641 مليار درهم، مقابل صفقات بيع لنحو 856.25 مليون سهم بقيمة 1.25 مليار درهم، بصافي استثمار 391 مليون درهم كمحصلة شراء.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، يحتل السعوديون المرتبة الأولى باعتبارهم أكبر الجنسيات العربية المستثمرة في السوق بحصة تبلغ 2% من إجمالي التداولات في السوق، إذ بلغ إجمالي تداولاتهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 1.17 مليار درهم موزعة بواقع 878.4 مليون درهم مشتريات و293.05 مليون درهم مبيعات بصافي استثمار 585.4 مليون درهم كمحصلة شراء.

وبحسب بيانات سوق أبوظبي، بلغ عدد مشتريات الأسهم للمستثمرين السعوديين في السوق قرابة 844.47 مليون سهم بحصة تمثل 3.86% من إجمالي تداولات السوق، موزعة بواقع 536.4 مليون سهم مشتريات و308 ملايين سهم مبيعات، بصافي استثمار 228.4 مليون سهم كمحصلة شراء، ووصل عدد صفقات المستثمرين السعوديين في السوق خلال الفترة ذاتها نحو 16.67 ألف صفقة منفذة موزعة بواقع 11.58 ألف صفقة شراء و5.08 آلاف صفقة بيع.

ويقدر عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 147.450 ألف مستثمر، من بينهم 154 مؤسسة استثمارية، وفق آخر الإحصائيات المعلنة من قبل السوق، ليحتلوا بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين غير الإماراتيين من حيث إجمالي عدد المستثمرين في السوق.

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