«أسواق الكويت» توافق على إدراج «بريق» في بورصة دبي

المصدر: الكويت - البيان

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، الموافقة على طلب شركة البريق القابضة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وحسب بيان لبورصة الكويت، أمس، فقد اشترطت الهيئة على الشركة الالتزام بالإجراءات الواردة في المادة 2-3-2 من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

يشار إلى أن رأسمال البريق يبلغ 43.73 مليون دينار، موزعاً على 437.30 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

وكانت أرباح الشركة تراجعت في النصف الأول بنسبة 29% إلى 580.58 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 818.56 ألف دينار بنفس الفترة من عام 2019.

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