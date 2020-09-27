"أبوظبي للأوراق المالية" يربح 3.2 مليار درهم مع بداية الأسبوع

المصدر: وام

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع على ارتفاع بدعم من عمليات شراء انتقائية شملت شريحة من أسهم مدرجة في قطاعات البنوك والعقار والطاقة و الاستثمار والخدمات المالية.

ومع البداية الإيجابية للتعاملات في سوق العاصمة فقد عززت القيمة السوقية من مكاسبها بمقدار 3.2 مليار درهم في ختام جلسة اليوم.

وكان المؤشر العام للسوق نجح بالإغلاق عند مستوى 4485 نقطة بزيادة نسبتها 0.43% مقارنة مع يوم الخميس الماضي وذلك بحسب الاحصائيات التي صدرت بعد انتهاء التعاملات.

ويتضح من خلال الرصد اليومي استمرار النشاط على سهم الشركة العالمية القابضة المرتفع الى 37.82 درهم وسط صفقات مكثفة تجاوزت قيمتها 58 مليون درهم في مؤشر على استمرار تفاعل المستثمرين مع قرار انضمام السهم الى مؤشر صندوق المؤشرات المتداولة شيميرا كابيتال .

كذلك فقد شهد سهم بنك أبوظبي الأول ارتفاعا الى مستوى 11.20 درهم ،ولحق به في نفس الاتجاه سهم بنك ابوظبي التجاري المغلق عند مستوى 5.53 درهم،وفي قطاع العقار ارتفع سهم شركة الدار الى 2.02 درهم في حين قاد سهم ادنوك للتوزيع النشاط في قطاع الطاقة صاعدا الى 3.49 درهم.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة في جلسة اليوم نحو 240 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 72 مليون سهم نفذت من خلال 963 صفقة.

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